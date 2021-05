‘Tribunal do tráfico’ executa inocente por suspeitar que vítima era informante da polícia

Produtor rural foi assassinado dentro de sítio de sua propriedade em Nova Iguaçu

A banalidade com que os criminosos tratam a vida humana não tem limite. Nesta semana, traficantes que aterrorizam uma comunidade em Nova Iguaçu executaram um produtor rural porque desconfiaram que ele estaria passando informações sobre a movimentação da bandidagem na região que nas imediações do Arco Metropolitano à polícia.

De acordo com informações apuradas pelo Hora H, o crime aconteceu nas primeiras horas da manhã da última terça-feira. A vítima, identificada apenas pelo primeiro nome, Robson, estava ordenhando uma vaca no sítio de sua propriedade quando foi surpreendida pelos criminosos armados. O crime aconteceu na Estrada Rio das Canas, no bairro Geneciano.

Robinho, como também era conhecido, trabalhava com criação de animais e na fabricação de queijo. Era considerado um homem tranquilo, pacífico e todos tinham empatia por ele. O crime causou revolta nos moradores , que não podem se manifestar por medo de represálias do tráfico.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram perícia no local e trabalham para identificar os bandidos que praticaram o ataque covarde.

Debandada na boca de fumo

Segundo informações de policiais militares, o bairro Geneciano perdeu a paz desde que os traficantes passaram a ocupar a região. Os marginais, que eram do Complexo do Roseiral em Belford Roxo, foram obrigados a abandonar as comunidades após a implantação de bases da Polícia Militar porque temiam por uma operação que levasse o bando à prisão.

De acordo com denúncias publicadas nas redes sociais, no bairro iguaçuano os criminosos vêm recrutando mais integrantes para compor seu exército do mal e aliciando adolescentes para trabalharem na linha de frente do tráfico. Aterrorizados e coagidos pelos bandidos, os moradores têm medo de denunciar a facção à polícia.

Reportagem: Antonio Carlos