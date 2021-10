Tribunal do Júri condena ‘He-Man’ a 51 anos de prisão por matar torcedor vascaíno a pauladas na Baixada Fluminense

Um membro de uma torcida organizada do Fluminense foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo assassinato de um torcedor do Vasco em uma briga nas imediações da estação de trem em Mesquita, na Baixada Fluminense. O crime ocorreu em 2015.

Segundo informações do Ministério Público do RJ, Francisco Felipe do Nascimento Rocha, conhecido como He-Man, recebeu pena de 51 anos de prisão pelo Tribunal do Júri por ter matado a pauladas o torcedor do Vasco Felipe Souza Moreira, de 24 anos.

Felipe morreu três dias depois no hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense. O acusado, que agrediu o vascaíno horas antes do jogo entre as duas equipes, foi condenado por homicídio duplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificada.

De acordo com testemunhas ouvidas pelo júri, “He-man” “exercia liderança em uma torcida organizada do Fluminense e estava armado com um pedaço de pau, desferindo diversos golpes contra as vítimas”.