TRF-2 julga pedido para revogar prisão de Cabral na Lava-Jato

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região julga, na próxima segunda-feira, recurso de Sérgio Cabral contra a decisão do tribunal que, em abril deste ano, manteve a prisão preventiva do ex-governador no processo da Operação Eficiência 1, desdobramento da Lava-Jato no Rio. Mesmo se tiver a prisão preventiva revogada, o ex-governador continuará na cadeia.

Neste processo, Cabral teve a prisão preventiva decretada pelo juiz federal Marcelo Bretas em janeiro de 2017. O ex-governador foi condenado em julho de 2018, a 22 anos de prisão.

Em 30 de abril, o juiz federal convocado Gustavo Arruda negou o pedido de Cabral para revisão da prisão preventiva e a sua substituição por medidas cautelares, como a prisão domiciliar.

A defesa de Cabral recorreu, alegando que a prisão do ex-governador seria uma antecipação do cumprimento da pena, além da sua mudança de postura de confessar seus crimes. A defesa também sustentou quebra de isonomia, já que todos os demais réus condenados no mesmo processo tiveram o direito de recorrer em liberdade.

O julgamento desta segunda-feira será às 13 horas, na 1ª Turma Especializada do TRF-2, formada por 3 desembargadores federais.