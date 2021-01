Três vítimas do acidente de lanchas em Angra dos Reis vão ser cremadas no Rio

A cremação dos corpos da avó Maria Cândida Pinheiro, da filha dela, Tatiana Godim Pinheiro, e da neta Luíza Pinheiro, de 11, três das quatro vítimas do acidente com duas lanchas ocorrido no último sábado, em Angra dos Reis, na Costa Verde, foi realizada às 17h de ontem no Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio,

Informações sobre o sepultamento da quarta vítima, identificada como Vânia Maria Edde, que era amiga da família, ainda não foram divulgadas.Todas moravam no Rio e estavam passeando em Angra.

Segundo as informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, a colisão entre as duas embarcações aconteceu próximo às ilhas de Paquetá e Calaca. A Marinha abriu um inquérito para apurar as causas do acidente, que será encaminhado ao Tribunal Marítimo. Outras seis pessoas ficaram feridas, entre elas o pai da menina Luíza.

Quatro delas foram atendidas no local pelos socorristas e outras duas foram levadas para o Hospital de Praia Brava. As vítimas foram atendidas e liberadas.