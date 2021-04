Três vão pro saco em operação no Salgueiro

Três pessoas morreram durante uma operação da Polícia Civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A polícia informou que dois deles eram chefes do tráfico de drogas no Ceará. Eles estavam escondidos na região. Ainda segundo a polícia, José Erasmo de Sousa Filho e Carlos Menezes Bezerra tinham mandados de prisão em aberto e eram apontados como chefes de uma facção criminosa na Região Nordeste. Segundo a polícia, Erasmo era um dos chefes da “Tropa do Lampião”, responsável pelo tráfico de drogas, homicídios e roubos no Ceará.

Ainda segundo a polícia, o traficante Dalton Luiz Vieira Santana, conhecido como DT, morreu na operação. Ele é suspeito de ter assassinado e esquartejado a ex-namorada Bianca Lourenço Silva, de 24 anos, em janeiro deste ano. A jovem foi retirada à força de um churrasco.

Durante a ação, foram apreendidos dois fuzis, pistolas, carregadores, munição, tabletes de drogas e trajes utilizados por criminosos para se esconderem em regiões de mata.

A operação contou com veículos blindados e aeronaves da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Segundo a polícia, os agentes foram atacados por traficantes que se esconderam em casas da localidade e nas matas e mangues que cercam a região.