Três suspeitos morrem em operação da PM no Rio

Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco feridas nesta terça-feira (13) na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, durante uma operação da Polícia Militar para coibir roubos de cargas e veículos.

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Gericinó) foram atacadas a tiros por criminosos e houve confronto. Em outra operação no Morro de São Carlos, duas pessoas ficaram feridas.

Os feridos da Vila Kennedy foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Com eles, foram aprendidos pistolas, rádio comunicador e grande quantidade de drogas. A operação começou nas primeiras horas da manhã e contou com veículos blindados.

Além da Vila Kennedy, a polícia também realizou operações nas comunidades de São Carlos, Querosene, Mineira e Zinco, ambas na Zona Norte. Ainda segundo a PM, dois suspeitos ficaram feridos no Morro de São Carlos. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar. O estado de saúde deles não foi divulgado.