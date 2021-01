Três Rios decreta situação de emergência após chuvas

A Prefeitura de Três Rios considerou os estragos causada pellos fortes temporais como situação de emergência nível 2. Segundo o decreto, a cidade vai ficar nesse estágio por 90 dias. Situações de nível 2 abrangem desastres de médio porte, que podem ser superados sem a necessidade de auxílio externo. Durante a reunião, foram definidas estratégias para atender a população.

Inicialmente, o prefeito Joa havia falado em calamidade pública depois que um temporal atingiu a cidade na noite do último domingo e deixou, pelo menos, 100 pessoas desalojadas. Uma criança de oito anos morreu depois de ter ficado presa dentro de um carro que foi arrastado na enchente. Ela estava com o pai no veículo e acabou se afogando. O homem conseguiu sair a tempo. Na Estrada União Indústria, nove pessoas precisaram ser resgatadas do teto de um ônibus que ficou ilhado durante o temporal.

Na segunda-feira, equipes das secretarias de defesa civil, promoção social e de saúde estiveram nas ruas realizando trabalho de limpeza dos locais afetados e monitoramento das áreas de risco. Pessoas que tiveram contato com a água da chuva estão sendo vacinadas. Um morador disponibilizou a casa como ponto de apoio para a vacinação e para recebimento de doações.

No bairro Portão Vermelho, mais de 420 casas foram atingidas. Moradores perderam eletrodomésticos, móveis, roupas e alimentos. Entidades estão realizando campanhas para arrecadar materiais de limpeza e móveis que possam ser doados.

Em Levy Gasparian, também foram registrados estragos após o temporal e a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Ruas ficaram alagadas, parte do asfalto foi arrancado com a força da água e a enchente invadiu casas. A Câmara Municipal disponibilizou o imóvel para receber doações para as famílias atingidas pela chuva.