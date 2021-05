Três policiais militares são baleados na Zona Norte do Rio

Um tenente e dois cabos da Polícia Militar do Rio de Janeiro foram baleados, no final da madrugada de hoje, quando estavam patrulhando a comunidade Cidade Alta, que fica em Cordovil, na Zona Norte da capital fluminense.

De acordo com a PM, os agentes, que são do batalhão que cobre a região, 16º BPM (Olaria), estavam patrulhando a rua Jorge Coelho, na altura da avenida Schultz Wenk, quando foram atacados. Houve troca de tiros, mas os suspeitos conseguiram fugir.

Ainda segundo a Polícia Militar, o tenente foi ferido na região do quadril, enquanto um cabo foi baleado na coxa esquerda e o outro na perna direita. Os três agentes foram socorridos por colegas de batalhão no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, ainda na Zona Norte do Rio. A PM disse que o estado de saúde deles é estável.

Fogo Cruzado

Dados do Instituto Fogo Cruzado mostram 76 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio neste ano. Destes, 30 morreram e 46 ficaram feridos. 61 deles eram policiais militares(22 morreram e 39 ficaram feridos).