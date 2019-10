Três pessoas morrem em ataque a tiros em São João de Meriti

Quatro vítimas foram alvo de homens encapuzados que passaram atirando em grupo que conversava na calçada, em Agostinho Porto. Divisão de Homicídios investiga motivação

Chegou a três no número de mortos de ataque a tiros ocorrido no começo na noite da última segunda-feira próximo a uma residência da Rua Carlos Sodré, no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti. Duas vítimas morreram nos hospitais para onde foram levadas, durante a madrugada de ontem. Uma pessoa morreu no local. Um sobrevivente identificado como Lucas Silva de Souza, segue em estado estado grave no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN) em Saracuruna.

Os mortos do ataque são: Alexsandro Moreira da Silva, conhecido como Leleco, de 40 anos; Angelo Miguel da Silva Rocha, 17 (deu entrada no PAM Meriti com ferimentos na cabeça, abdômen, braço e pernas); e Eduardo Barbosa de Freitas, 47: ele chegou a dar entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (Posse), mas morreu no centro cirúrgico.

Rajada de tiros assustou moradores

À Polícia Civil, testemunhas relataram que os quatro homens estavam sentados na calçada de uma rua quando cerca de três homens encapuzados e armados passaram atirando dentro de um carro. Uma moradora contou que foram muitos tiros. “Rajada mesmo”, disse ela ao falar antes que “eles estavam conversando em frente a um portão da garagem de uma casa”.

Policiais militares do 21º BPM (Vilar dos Teles) foram acionados e estiveram no local. A equipe acionou a Dviisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso. “Foi realizada perícia e diligências estão em andamento para esclarecer o caso”, a Polícia Civil disse, em nota.

