Três mulheres são assassinadas em menos de 24 horas no RJ

A Polícia Civil investiga três casos de feminicídio ocorridos em menos de 24 horas no Rio. A primeira vítima foi identificada como Vanessa da Costa, de 32 anos. Parentes, que estiveram, na manhã de ontem, no IML de Nova Iguaçu, para reconhecer o corpo, relataram que o companheiro dela seria o responsável pelo crime.

O assassino desmembrou o corpo de Vanessa e depois em um rio próximo à casa onde o casal morava, no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo. A irmã da vítima contou que ela e o companheiro viviam juntos há pouco mais de um ano, mas as brigas eram constantes. “Um vizinho disse que presenciou ele (o companheiro) discutindo com ela na quarta-feira e dizendo para ela que ‘daquele dia ela não passava'”, . Estamos devastados com tudo isso”, disse Elaine dos Santos.

Mulher sumiu na quinta-feira

A família percebeu o desaparecimento de Vanessa na manhã da última quinta-feira. O crime de quarta-feira. “Eles moravam no segundo andar da casa da minha avó, mas como meu avô usa aparelho de audição, não ouviu nada. Só deu falta dela no dia seguinte cedo”, disse Elaine. Antes de jogar o corpo da vítima no rio, o assassino chegou a desmembrar o cadáver e enrolar as partes do corpo em plástico. “É inadmissível que um homem pegue uma mulher e mate ela desse jeito e não dê nem chance da família enterrar. A gente quer que a polícia investigue, vá atrás e faça justiça nesse caso. Queremos que ele pague por isso”, comentou emocionada a irmã.

Outro crime em Belford Roxo

Outro crime de feminicídio em Belford Roxo. Luiza Helena do Nascimento da Silva, 21 teria sido morta a tiros pelo marido no bairro Sargento Rocanlli.

Ela foi assassinada dentro da casa onde o casal criava os dois filhos, de 1 ano e outro recém-nascido de 6 meses. O corpo foi encontrado pela mãe, Policiais do 39ºBPM (Belford Roxo) foram acionados para as duas ocorrências no município da Baixada. Nenhukm dos suspeitos foi preso. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga os dois casos.

Baleada na cabeça

E em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Hevelyn da Sant’Anna Rosa, de 17 anos, também teria sido morta pelo companheiro. Baleada na cabeça ela chegou a ser levada para a UPA de Campo Grande, mas não resistiu.

O ex-companheiro da jovem, identificado pelo pai como Alexandre Soares, o ‘Novinho’, teria atirado na cabeça de Hevelyn, enquanto a moça segurava o filho no colo. O crime aconteceu na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, onde ela morava.