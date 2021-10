Três homens são assassinados em área de disputa entre milícia e tráfico em Nova Iguaçu

Os corpos de três homens foram encontrados em um descampado na região do bairro Campo Belo, em Nova Iguaçu. As vítimas foram mortas a tiros e possivelmente atingidas por uma pedra, achada na cena do crime.

De acordo com as primeiras informações que a polícia ainda não confirmou, mas investiga, os homens teriam sido executados em um suposto acerto de contas. A região é dominada pela milícia, que está em guerra com traficantes de drogas pelo domínio total do território.

Dois dos cadáveres tiveram o crânio esfacelado. Eles foram encontrados por moradores que acionaram a Polícia Militar através do serviço 190. Uma equipe do batalhão de Mesquita (20º BPM) esteve no local e acionou a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) que vai investigar o crime. Até o fechamento desta edição, as identidades das vítimas não haviam sido divulgadas.