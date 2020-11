Três décadas de emancipação: 30º aniversário de Queimados será celebrado com live hoje

Para celebrar três décadas de emancipação, a Prefeitura de Queimados preparou uma cerimônia especial que será transmitida ao vivo pela internet. O evento contará com apresentações musicais da orquestra da Estação Cidadania Planeta Futuro, exibição do documentário produzido pela Secretaria Municipal de Comunicação ‘Vozes da Emancipação’ e a presença de representantes de diversos segmentos religiosos da cidade e autoridades municipais.

Com público restrito por conta das medidas de prevenção à Covid-19, a cerimônia terá início às 20h de hoje, no Teatro Municipal Metodista, e será reproduzida na página oficial do órgão no Facebook. “É uma emoção incrível relembrar a luta que travamos naquela época e ver a cidade que nos tornamos. Foram anos de muito esforço para que Queimados não dependesse mais de Nova Iguaçu e pudesse dar melhores condições de saúde, educação e saneamento básico aos seus moradores. Como parte do grupo que emancipou esse município é uma honra ter sido também um de seus prefeitos eleitos”, declarou Carlos Vilela.

Convidados

Entre os convidados, estão a ialorixá Fernanda (representante das religiões de matrizes africanas), o padre Wellington Guedes (representante da igreja católica) e o pastor Orisvaldo Prattis (representante evangélico), além do presidente da Câmara Municipal, vereador Professor Nilton Moreira Cavalcante e do futuro prefeito, Glauco Kaizer.

Reportagem; Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Queimados.