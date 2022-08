Três criminosos morrem em troca de tiros de com policiais rodoviários federais

Um quarto criminoso ficou ferido depois que bando não obedeceu ordem de parada dos agentes da Polícia Rodoviária Federal e abriu fogo contra guarnição na Rodovia Washington Luís

Três criminosos morreram e um ficou ferido na madrugada desta quarta-feira (17) depois de uma troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040), altura de Duque de Caxias.

Relatos de testemunhas apontaram que o trio, que estava em um veículo, tentou roubar um caminhão de carga e, ao passar por uma blitz da PRF não obedeceu à ordem de parada e atirou contra os agentes e houve o confronto. Na troca de tiros, o veículo acabou subindo uma mureta da via e ficou com a frente e a lateral danificadas.

Na ação, ainda de acordo com os agentes, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos. Eles foram levados para Hospital Adão Pereira Nunes, também em Caxias. Um deles morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde. O quarto suspeito está internado sob custódia da polícia. Luan F. R., de 31 anos, deu entrada às 2h45, com múltiplas perfurações e foi encaminhado para o centro cirúrgico do hospital. A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias informou que o criminoso está na enfermaria sob custódia. Ele é suspeito de ter matado um policial militar em janeiro deste ano, na Avenida Brasil.

Fuzis, pistola e drogas

A rodovia ficou totalmente interditada durante o trabalho da Polícia Civil. Familiares dos dois criminosos mortos na via estiveram no local. Parentes de um deles se desesperaram ao reconhecerem o corpo.

Com os bandidos, que não tiveram os nomes divulgados, foram apreendidos três fuzis, uma pistola e munições.