Três alunos são esfaqueados em escola na Ilha o Governador, na Zona Norte o Rio

Três alunos foram esfaqueados na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na manhã de sexta-feira (6). O agressor, que é um colega de turma, chegou a fazer um vídeo do ataque.

As vítimas são duas meninas um menino, todos de 14 anos e da mesma turma. Uma das garotas foi esfaqueada no rosto, no pescoço e no abdômen. A Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que os alunos tiveram ferimentos leves e que foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire,

também na Ilha.

Instantes antes da agressão, o adolescente pegou o celular, começou a filmar e partiu para cima de uma menina. Dois colegas e um professor intervieram. O agressor foi detido na hora. O motivo do ataque é investigado.

A Polícia Militar informou que uma equipe da Patrulha Escolar do 17ºBPM (Ilha) aguardava na escola a chegada dos pais do aluno que esfaqueou os colegas para conduzi-lo à 37ª DP para registro da ocorrência.

A SME informou que o aluno que esfaqueou os colegas já estava recebendo apoio psicológico no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil da Ilha do Governador.