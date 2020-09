Treinamento funcional e vôlei, as atrações do Complexo Esportivo em Belford Roxo

ASCOM / PMBR

Melhorar o condicionamento físico ou praticar um dos esportes mais populares do país. O treinamento funcional e o vôlei são as principais atrações do Complexo Esportivo de Areia, da Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo (SEMEL), no bairro Nova Piam. Inaugurado recentemente, a unidade conta com diversas quadras de areia, em um grande espaço com vestiários, arquibancadas e quiosques. As duas práticas esportivas gratuitas contam com acompanhamento e treinamentos ministrados por profissionais de educação física da SEMEL. No local, ainda podem ser praticados em ambientes fechados badminton e a luta muay thai.

“O treinamento funcional é uma ótima opção pra quem quer entrar em forma, sem precisar das academias. Os treinos são ao ar livre. Assim conseguimos combinar a exigência do esforço físico, evitando problemas musculares. A areia já apresenta uma dificuldade natural pelo piso, mas é muito recomendável na manutenção de um condicionamento físico impecável”, destaca o professor de Educação Física do complexo, Roberto José do Valle. O espaço ainda disponibiliza quadras de areias para futevôlei, porém sem acompanhamento de professores.