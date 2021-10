TRE-RJ recebe “Selo de Boa Prática” instituído pela Corregedoria Geral Eleitoral

O vice-presidente e corregedor regional eleitoral do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, participou, nesta segunda-feira (25), da cerimônia de entrega da primeira edição do “Selo de Boa Prática”, instituído pela Corregedoria Geral Eleitoral. “As práticas apresentadas não envolvem grandes custos, tampouco mudanças paradigmáticas de estrutura, mas se fundam predominantemente no esforço das equipes das corregedorias para entregar serviços de melhor qualidade”, elogiou o corregedor geral eleitoral, ministro Luis Felipe Salomão.

Na abertura do evento, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, elogiou a criação do “Selo de Boa Prática”. “Este prêmio valoriza as corregedorias e as pessoas que se dedicam, muitas vezes anonimamente, a fazer a Justiça Eleitoral acontecer”. Também participaram da solenidade o vice-presidente do TSE, ministro Luiz Edson Fachin, e o ministro Mauro Luiz Campbell.

Criada em abril deste ano, a premiação tem como objetivo reconhecer as iniciativas de sucesso e difundir o conhecimento das corregedorias regionais eleitorais que possam contribuir para uma melhor prestação jurisdicional. O intuito é de que as propostas premiadas sirvam de orientação e modelo. Os projetos ficarão disponíveis para consulta no Portal de Boas Práticas, no site do TSE.