TRE-RJ fecha parceria com a rádio Roquette-Pinto

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e a rádio Roquette-Pinto firmaram um acordo de cooperação para divulgação de informações de interesse público sobre o tema eleitoral no veículo de comunicação.

Entre os temas que serão abordados, estão segurança da urna, papel das mesárias e dos mesários, importância do voto consciente e da participação política, apresentação de documentos para votar, regularização do título e acesso às certidões eleitorais.

“Essa parceria é muito importante, pois temos que estar sempre pensando em formas de informar o eleitorado. Hoje em dia, a desinformação é um grande problema na sociedade. Vivemos uma crise da verdade, com realidades criadas para alienar as pessoas”, afirmou o presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme.

O presidente da rádio Roquette-Pinto, Thiago Gomide, também destacou a relevância do acordo de cooperação. “Acredito que uma rádio pública pode ser instrumento de educação, e por isso não poderia ficar de fora o tribunal que está ligado diretamente à cidadania e à democracia”, avaliou.

Formato

Semanalmente, a Coordenadoria de Comunicação Social (Cosoc) irá produzir o programa, que será conduzido pela locutora e servidora da Assessoria de Segurança da Informação do Gabinete da Presidência (Asinfo) do TRE-RJ, Priscila Bonito.

O formato estudado prevê uma resposta ágil a perguntas formuladas a partir de dúvidas manifestadas por eleitoras e eleitores que acessam as redes sociais do Tribunal. O programa será veiculado ao longo de uma semana na rádio, que opera na faixa de transmissão 94.1 FM, e pertence ao Governo do estado.

A emissora já possui esse tipo de parceria com diversas instituições, como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE). O acordo de cooperação com o TRE-RJ vale por dois anos, não tem natureza comercial e também não implica custo a qualquer das instituições.