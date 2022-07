TRE-RJ convocará militares para garantir segurança nas eleições

As Forças Armadas serão convocadas durante a realização das eleições no Rio de Janeiro. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) tem como objetivo garantir a segurança do processo das eleições. A convocação, contudo, terá motivação diferente das quatro últimas que ocorreram no Rio.

Em 1994, o TRE-RJ pediu a intervenção das Forças Armadas devido à ameaça de fraude nos votos com cédulas de papel. Já em 2008, 2012 e 2018, os militares foram convocados para auxiliar na contenção da violência urbana no estado. Desta vez, o tribunal considera como ameaças a violência urbana e a escalada da tensão política provocada pelo cenário de ódio e pelos ataques de Jair Bolsonaro e seus apoiadores contra o sistema eleitoral.

“A maior preocupação é a violência concreta de um cenário polarizado, de tensão política, e de que, além do tráfico e da milícia, existam ações de extremistas e lobos solitários que queiram atrapalhar o processo eleitoral”, disse o presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme.

A ideia de convocar as Forças Armadas já existia desde dezembro de 2021, quando Leme assumiu a presidência do TRE-RJ. Diante dos últimos eventos de violência e crimes com motivação política – como o assassinato do petista Marcelo Arruda por um bolsonarista em Foz do Iguaçu, e a bomba caseira no evento de Lula na Cinelândia –, o plano avançou.