Travessia perigosa em frente ao Colégio Novo Horizonte, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

Como em todo lugar do mundo, prestar atenção ao atravessar uma via, é preserva a vida. Mas, infelizmente, existe uma realidade cruel: a de motoristas que cultivam o péssimo e perigoso hábito de não respeitar o trânsito. No Brasil, esse mal exemplo é cultural.

Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, pais e alunos do Colégio Novo Horizonte convivem diariamente com a perigosa rotina de atravessar a movimentada Rua Dr. Barros, no bairro Rancho Novo. Com um fluxo intenso de veículos, redobrar a atenção nunca é demais, mesmo com um sinal de trânsito que foi instalado pela prefeitura em frente ao portão principal da escola.

O problema é que o semáforo não inibe os abusos praticados por muitos motoristas que não costumam reduzir a velocidade no trecho e ignoram o sinal vermelho para a travessia de pedestres.

“Os riscos de atropelamentos aqui são iminentes. Eles pisam no acelerador e não respeitam criança, idoso ou deficiente. Outro dia, minha filha quase foi atingida por um motociclista irresponsável. Não é raro, um carro ou moto esbarrar em alguém. Não houve óbitos, graças a Deus, mas já teve gente que sofreu pequenos ferimentos ao cair quando tentou desviar de um carro em alta velocidade”, relatou o pai de uma aluna que prefere não se identificar.

Agente de trânsito para garantir mais segurança

Segundo ele, a presença de um guarda de trânsito nos horários de entrada e saída dos alunos para controlar o fluxo de veículos iria inibir os abusos praticados por motoristas irresponsáveis. “Seria uma tranquilidade para os pais, pois muitas vezes não temos tempo para levar nossos filhos na escola devido a algum imprevisto”, completa.

A reportagem do Hora H entrou em contato com o Colégio Novo Horizonte. Segundo a direção, devido à preocupação com o fluxo intenso de veículos na Rua Dr. Barros Júnior, o sinal de trânsito foi solicitado à prefeitura, que prontamente atendeu à demanda. Quanto a presença de um agente no trecho, a escola foi informada que o município não desloca seu efetivo para portas de instituições de ensino.