Transporte em esquema especial nos feriados de Natal e Réveillon

Alguns serviços do Rio vão funcionar em esquema especial durante os feriados de Natal e Ano Novo. Veja aqui o esquema de transportes para os moradores da Região Metropolitana do Estado, além do Hemorio e Centros de Atendimento a Mulher no Estado. Detran e Procon não farão agendamentos nos feriados.

Trens

Os trens vão circular com a grade horária regular de sábados nos dias 24 e 31 de dezembro. No dia 25, o horário será o correspondente ao de domingos e feriados. Em 1º de janeiro de 2021, os intervalos das partidas serão os de domingos e feriados, com ajustes. A operação nos dias 23, 28, 29 e 30 de dezembro seguirá com os intervalos praticados nos dias úteis. Os clientes devem programar seus trajetos utilizando a seção “Planeje Sua Viagem”, no aplicativo da SuperVia e no site www.supervia.com.br. Outras informações também podem ser obtidas pelo SuperVia Fone: 0800 726 9494.

Metrô

Na véspera de Natal, dia 24, o metrô funcionará das 5h até a meia-noite. Já no feriado, dia 25, a operação vai acontecer das 7h até às 23h, com a transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. Nos dias 26 e 27 de dezembro, a circulação acontecerá nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento no sábado, das 5h à meia-noite; e no domingo, das 7h às 23h.

Barcas

As barcas vão operar com a grade de dias úteis no dia 24, e com a grade de fins de semana e feriados no Natal, dia 25. Os usuários podem consultar todos os horários no site www.grupoccr.com.br/barcas. O bonde de Santa Tereza vai circular das 8h às 14h no dia 24. O último embarque na estação Carioca será às 13h. Não haverá operação no dia 25 de dezembro.

Hemorio

As unidades estaduais de saúde permanecerão abertas 24 horas. A doação de sangue no Hemorio pode ser feita inclusive no dia 25, já que a unidade funcionará normalmente todos os dias, de 7h às 18h, com exceção do dia 1º de janeiro. O Hemorio fica na Rua Frei Caneca, número 8, no Centro do Rio.

CEAM e CIAM

Os Centros de Atendimentos à Mulher (CEAM) e os Centros Integrados de Atendimento à Mulher (CIAM), vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vão funcionar no dia 23 de dezembro, das 10h às 17h e na semana do Ano Novo, nos dias 28, 29 e 30 também das 10h às 17h. Os canais de comunicação são: (21) 2332-7199 / 2332-7200 / 99401-4950/[email protected] .

Em Nova Iguaçu, o Ciam Baixada fica na Av. Henrique Duque Estrada Meyer, 147 – Alto da Posse. Os contatos podem ser feitos através dos seguintes canais: Tel: (21) 3773-3287 / 2698-6008 / 99394-3787/[email protected] . Ceam Queimados (Rua Ministro Odilon Braga, 26 – Centro). Os canais de comunicação: Tel: (21) 99422-3889/[email protected] . Ceam Itaguaí (Rua General Bocaiúva s/n° Centro). Os canais de comunicação: Tel: (21) 3782-9000, ramal: 2514 [email protected] . Ceam Natividade (Rua Intendente Frankly Rabello, 8.) – Tel: 22 38412212/[email protected] .

Trabalho e Renda

As unidades Sine e Casa do Trabalhador, vinculadas à Secretaria de Trabalho e Renda, não vão abrir nos dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o funcionamento permanecerá das 10h às 16h. Para consultar oportunidades o candidato deve ser cadastrado no programa SINE e realizar a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou por meio dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.

Detran

O Detran-RJ não fará agendamentos nos dias 24, 25, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro. Nos outros dias, o agendamento pode ser feito pelos telefones (21) 3460-4040/ 4041/ 4042. Os serviços também podem ser solicitados pelo site www.detran.rj.gov.br

Procon

O Procon-RJ não fará agendamentos para o atendimento presencial nos dias 24 e 31 de dezembro. Nos outros dias é possível solicitar agendamento pelo e-mail [email protected] ou por mensagem de WhatsApp para o número (21) 99374-1505, das 10h às 16h. Os consumidores também podem fazer denúncias pelo WhatsApp (21) 98104-5445.