‘Trânsito Legal’ não vale para a frota ilegal da Prefeitura de Nova Iguaçu

Foto: Divulgação

Além da Emlurb, a Codeni também tem a seu serviço caminhão com documentação vencida, coisa para a qual os rigorosos agentes municipais à serviço da Rodando Certo tem fechado os olhos

Basta ficar parado por 30 minutos em qualquer ponto da Estrada de Adrianópolis para constatar o que os envolvidos na Operação Trânsito Legal promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu ignoram: o intenso vai-e-vem de velhos caminhões à serviço da Empresa Municipal de Limpeza Urbana. Eles operam no transporte de lixo e entulho até a Central de Tratamento de Resíduos e, além do estado precário, da situação ilegal (vários desses veículos estão com a documentação atrasada há anos), estão fora dos padrões mínimos de segurança, coisa que a “zelosa” Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana não tolera em veículos particulares.

Leia essa matéria completa na edição de sábado (20)…