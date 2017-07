Tralha tenta enganar a polícia e é preso dentro de padaria

Foto: Reprodução Whatsapp

Homem correu para o estabelecimento no momento da abordagem policial.

Dois homens foram presos por policiais do 20°BPM (Mesquita) quando se preparavam para cometer

assaltos no bairro do Amaral, em Santa Rita, Nova Iguaçu, na última sexta feira. A dupla foi

pega próximo a rua Lívia Freire, após uma peguena persegueção policial que terminou com um dos

suspeitos sendo preso dentro de uma padaria. Isso porque, Fábio Ferreira que estava no carona

fugiu para o estabelecimento no momento em que os PMs Machado e Dênis alcançaram o carro da

dupla, um Huyndai Sonata dirigido por Renato Pereira de Oliveira.

