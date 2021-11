Traineira bate em pedras e afunda; três pessoas morreram

Três pescadores morreram e 10 foram resgatados com vida após uma traineira afundar na manhã de ontem (01) em Rio das Ostras, na Região dos Lagos do RJ. A embarcação “Cabral” era de Niterói e estava ancorada no Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

À noite, enquanto navegava para Cabo Frio, na Região dos Lagos, na espera de melhora do tempo, bateu em pedras em Rio das Ostras. Destroços da embarcação, que afundou a 15 metros de profundidade, chegaram nas praias do município durante a manhã. O acidente aconteceu próximo à Praia de Itapebussus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, das dez resgatadas, oito pessoas já receberam alta e estão em uma pousada. Duas permanecem internadas e apresentam estado de saúde estável.

A Prefeitura de Rio das Ostras informou que os 13 tripulantes trabalhavam para dois sócios, donos da embarcação, que não estavam na traineira no momento do naufrágio. O caso será investigado pela Marinha do Brasil.