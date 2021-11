Tragédia: Marília Mendonça e mais quatro morrem em queda de avião em MG

MINAS GERAIS – A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e mais quatro pessoas morreram na queda de um bimotor, em Minas Gerais, na tarde de hoje (05). A artista, um dos nomes mais populares da música brasileira no momento, estava a caminho de um show na cidade de Caratinga. deixa o filho Léo, que tem menos de 2 anos.

O avião de pequeno porte, que havia decolado de Goiânia, caiu em uma área perto de uma cachoeira na

serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior do estado. Além de Marília, morreram o piloto, o

copiloto, o seu produtor Henrique Ribeiro e o seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. A cantora

chegou a postar fotos em redes sociais dentro do avião.

Em nota, a assessoria de imprensa da cantora divulgou é “com imenso pesar, nós, assessoria de

imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os

nomes neste momento.”

Capacidade

A aeronave, um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, que tinha

capacidade para 4,7 mil quilos e podia levar até 6 passageiro, estava em situação regular e tinha

autorização para circulação de Taxi aéreo, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fabricado em 1984, o avião decolou de Goiânia e caiu em uma cachoeira a 2 quilômetros da pista onde

faria o pouso, segundo informou a Polícia Militar mineira.

A Aeronáutica apura diversas hipóteses para o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, de 26 anos, na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais – entre elas a possibilidade da aeronave ter

colidido contra fios de alta tensão próximos ao local.

Informações preliminares relatadas por pilotos que sobrevoaram a região próximo ao momento do

acidente e também de testemunhas são de que o avião pode ter rasgado fios de alta tensão ligadas a

uma torre próximo ao local.

Os órgãos aéreos da região já haviam recebido relatos de outros pilotos antes do acidente, nos meses de

setembro e agosto, de que os fios elétricos atrapalhariam o pouso no aeródromo de Caratinga. São

relatos denominados de Notam (Notificação Aeronáutica) e que indicam dados sobre riscos e alertam

outros pilotos que se dirigem à região sobre perigos para operar no local.

Avião bateu em cabos de energia e teria perdido o motor

Uma testemunha relatou às autoridades que, após colidir contra os fios, o avião teria perdido um motor. A aeronave tinha dois motores mas, segundo essa testemunha, que também é piloto, a aeronave teria perdido sustentação com a colisão (estolado).

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou por nota na noite desta sexta-feira (5/11) que o avião que transportava a cantora Marilia Mendonça e mais quatro pessoas bateu em cabos de energia logo antes de cair. “A Cemig informa que o avião bimotor que transportava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas atingiu um cabo de uma torre de distribuição da Companhia no município de Caratinga”, diz nota da empresa. “A Cemig manifesta seu pesar pelas vítimas do acidente e presta solidariedade a familiares e amigos.”

Em nota, a Aeronáutica informou que “investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e

Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA 3), localizado no Rio de Janeiro (RJ), órgão regional do

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA)” foram deslocados para o local da tragédia para apurar o acidente.

“Na ação inicial, os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave para análise, ouvem relatos de testemunhas, reúnem documentos, etc. Não existe um tempo previsto para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência”, afirmou a FAB.

“O objetivo das investigações realizadas pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características

semelhantes ocorram. A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre

da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os fatores contribuintes”,

disse a Aeronáutica.

Conforme a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião de Marília Mendonça estava com a

documentação em dia e tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Pesar

A morte de Marília Mendonça foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. “Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga (MG), onde Marília teria uma

apresentação esta noite”, informou a assessoria da cantora.

As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. Ela

liderou uma reviravolta feminina no mercado sertanejo, que impôs mulheres como protagonistas do estilo até então dominado quase apenas por homens, a partir de 2016, no chamado “feminejo”.

Ela nasceu em Cristianópolis (GO) em 22 de julho de 1995. Entre os seus grandes sucessos, que a

colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão “Infiel”, “De quem é a culpa?’ e “Eu sei de cor”. Marília deixa um filho, Léo, que completa dois anos em dezembro.