TRÁFICO FECHA ESCOLAS EM BELFORD ROXO

Mais de sete mil alunos sem estudar

Mais de sete mil alunos da Rede Municipal de Educação estão sem estudar desde ontem (16) em Belford Roxo, decorrência da disputa entre traficantes, que brigam pelo domínio de áreas na cidade. Hoje (17) sete escolas e uma creche estão sem funcionar nos bairros Parque São José, Vila Pauline e Parque Esperança . Na segunda-feira, oito escolas permaneceram fechadas. Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, até mesmo a entrega de produtos da merenda não está chegando às escolas, pois os caminhoneiros “têm medo”de circular no município.

Há 15 dias o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho, em companhia do deputado estadual Márcio Canella, esteve no Centro Integrado de Comando e Controle, reunido com o secretário estadual de Segurança Pública (intervenção federal) general Richard Nunes, solicitando medidas urgentes para conter a violência na região. “Na ocasião reivindicamos mais segurança para nossa cidade, o aumento do efetivo de policiais e novas viaturas para o 39º Batalhão da Polícia Militar e o fortalecimento do trabalho ostensivo dos policiais. O secretário se mostrou bastante preocupado e nos prometeu providências. Estamos aguardando. A verdade é que estamos reféns da violência”, disse o prefeito.

ASSALTOS E MORTES

No início do mês, o secretário municipal de Ordem Pública, Marcos Wander Silva de Oliveira e a diretora da Escola Municipal Jorge Ayres de Lima, professora Tânia Maria da Silva Lima perderam suas vidas, vítimas de assaltos no município. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, 371 carros foram roubados em Belford Roxo, só no mês de março.

Veja abaixo a relação das escolas fechadas:

ESCOLAS FECHADAS (HOJE)

EM Jorge Ayres de Lima

EM Adelina dos Santos Purcino

Ciep Simone de Beauvoir

EM Julio Cesar

EM Pedro Antônio

EM Albertino Lopes

EM Jardim Glaucia

Creche Amor e Esperança (primeiro turno, suspenso)

ONTEM

EM Jorge Ayres de Lima

EM Adelina dos Santos Purcino

Ciep Simone de Beauvoir

EM Julio Cesar

EM Pedro Antônio

EM Albertino Lopes

EM Walter Borghi ( segundo turno).

EM São Bento (noturno fechado)