Tráfico da Serrinha mata e esquarteja rival do CV; PM invade comunidade

Facção sequestrou inimigo e levou para o morro. PM fez operação na comunidade em investigação sobre o aumento nos roubos de carros na região

Traficantes do Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, que integram a facção TCP (Terceito Comando Puro) executaram e esquartejaram um rival do CV (Comando Vermelho). O bando foi até o Morro do Faz Quem Quer, em Turiaçu, e sequestraram um bandido conhecido como Di Gato. Os restos mortais foram jogados no Morro do Juramento.

Um vídeo que circula nas rede sociais mostram o momento em que Di Gato é sequestrado. Com armas, como fuzis e pistolas apontadas para o rival, os criminosos acusam a facção inimiga de ter matado um dos comparsas deles. “Mataram o menor na covardia”. Em um outro vídeo aparece o cadáver do homem esquartejado: ‘Aí do Faz Quem Quer, mais um’, diz um dos bandidos.

Na manhã de hoje (4), agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) realizaram uma incursão na Serrinha. As equipes fizeram cerco estratégico em vários pontos da comunidade. Em represália, os traficantes incendiaram pneus presos em trilhos de trens em um dos acessos à comunidade e também em barricadas nas ruas. A polícia reagiu e houve confronto. Um suspeito acabou baleado e outro foi preso. O ferido foi levado para o Hospital Estadual Carlos Chagas.

Houve apreensão de uma pistola, carregadores de fuzil e de pistola, uma granada, um rádio comunicador e entorpecentes. Quatro carros foram encontrados e recuperados.

Operação vazou e chefão fugiu

De acordo com denúncias que circulam nas redes sociais, o chefão da comunidade, Walace de Brito Trindade, o Lacoste, teria informações sobre a operação e deixou o local antes da entrada dos PMs.