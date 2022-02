Traficantes vão de ralo após troca de tiros com a poliçada na Região dos Lagos

Três homens morreram após troca de tiros com a Polícia Militar em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Drogas, radiotransmissor, arma e celulares foram apreendidos durante a ação na última segunda-feira (21) no bairro Nova Cidade.

De acordo com informações da polícia, os agentes receberam informações de que os suspeitos estariam armados e traficando no local. Ao chegarem, foi feito um cerco tático, realizada abordagem e os suspeitos atiraram contra os policiais. Entre os mortos, estava o chefe do tráfico do bairro. A PM informou que ele tinha diversos antecedentes criminais e estava com um mandado de prisão em aberto.

Um outro homem conseguiu fugir pela mata. Os três que morreram chegaram a ser socorridos para UPA, mas não resistiram aos ferimentos. O caso foi registrado na delegacia da cidade, a 128° DP.

Corpos estourados

Médicos da unidade hospitalar e enfermeiros, chegaram a passar mal e desmaiar por contata dos corpos fuzilados que chegaram na unidade todo estourados.