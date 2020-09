Traficantes soltam fogos antes do enterro de Elias Maluco

Bandidos de comunidades do Rio controladas pelo Comando Vermelho (CV) fizeram ontem uma homenagem ao traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, de 54 anos, encontrado morto com um lençol enrolado no pescoço na última terça-feira, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná.

Segundo reportagem do jornal o DIA, houve foguetório na Penha; nas favelas do Lixão e Mangueirinha, em Duque de Caxias; Ilha do Governador; Pendotiba entre outras. Ao todo, a queima de fogos aconteceu em 40 comunidades.

O traficante foi enterrado na tarde de ontem no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte do Rio. O corpo chegou ao Rio por volta das 19h da última quinta-feira.

A defesa de Maluco admitiu que ele tenha cometido suicídio. Até o resultado do atestado de óbito, os familiares estavam com resistência à possibilidade, já que, segundo eles, Elias não apresentava sinais de depressão.