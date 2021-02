Traficantes são presos por fuzilar homem por causa de dívida em Petrópolis

Cinco traficantes suspeitos de terem matado um homem com 15 tiros na comunidade do Independência, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, foram presos em flagrante por policiais civis e militares, ontem.

As investigações apontam que Felipe Alves de Oliveira, conhecido como Lipão, foi assassinado por causa de uma dívida de R$ 10 mil. A vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade onde foi morta.

Samuel Ribeiro da Silva, conhecido como Camará, Ângelo Márcio de Araújo Frazão, o Barba, Wellington da Conceição Florentino, o WL, Felipe Alves de Oliveira e Fabiana Aparecida de Oliveira Santos, conhecida como Bibi, foram presos pelos policiais da 105ª DP (Petrópolis) e 26º BPM (Petrópolis) em diferentes pontos da cidade. Todos, à exceção de Bibi, são traficantes da Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A Vila Aliança é dominada por traficantes da mesma facção daqueles que comandam o tráfico na comunidade do Independência. De acordo com informações da Polícia Civil, seis horas após o crime, Camará e Felipe foram presos após se esconderem dentro da Igreja Assembleia de Deus de Petrópolis – Congregação Duques, na Estrada Rio-Petrópolis, em Duques. Ambos tentaram fugir, pulando em uma ribanceira, mas acabaram capturados. Feridos, eles estão hospitalizados.