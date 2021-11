Traficantes fazem barreiras para impedir acesso da PM a comunidade em Belford Roxo 

Policiais do 39º BPM (Belford Roxo) realização uma operação que terminou em confronto com traficantes do Gogo da Ema, no Bom Pastor, na Baixada Fluminense, na tarde da última terça-feira (16). Os bandidos tentaram impedir a chegada dos agentes, fechando a principal entrada da comunidade com dois ônibus atravessados na via e barricadas no chão, atearam fogo a pneus e usaram artefatos conhecidos como “jacarés” (objetos que podem furar os pneus dos carros).

De acordo com a corporação, a situação foi controlada no final da tarde e os ônibus foram retirados e o

fogo apagado. A PM não divulgou informações sobre apreensões ou prisões.