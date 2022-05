Traficantes do Pará estariam escondidos na Vila Cruzeiro

O Portal dos Procurados lançou cartaz pedindo informações para ajudar a a localizar e prender três traficantes, foragidos da Justiça do Pará, e que estão escondidos na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte. Na terça-feira, uma megaoperação deixou 25 mortos, a segunda mais letal da

história do Rio. Eles são identificados como Leonardo Costa Arajuno, conhecido como Léo 41, de 35 anos; Anderson Souza Santos, o Anderson Latrol, de 31, e David Palheta Pinheiro, o Bolacha, de 30.

Eles são foragidos da Justiça do Pará e ligados a uma organização criminosa fluminense denominada Comando Vermelho do Pará (CVRLPA/RJ), de acordo com a polícia. Os traficantes estariam na Vila Cruzeiro para ajudar a facção a invadir e controlar domínios rivais.

De acordo com as investigações, acordos firmados entre chefes de diferentes facções do país em presídios de segurança máxima fortaleceram a maior facção criminosa fluminense em outros estados.

Além disso, as alianças estariam atraindo traficantes para a Região Metropolitana do Rio, cujas favelas servem como abrigos.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização destes foragidos da Justiça do Pará, nos seguintes canais de atendimento: WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099/(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177/APP “Disque Denúncia RJ”/Facebook/(inbox): ttps://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).