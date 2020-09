Traficantes da invasão ao Morro do São Carlos são presos em lanchonete na Zona Sul do Rio

Agentes da da 14ª DP (Leblon) capturaram três traficantes que participaram da invasão ao Morro do São Carlos nos últimos dias 26 e 27 de agosto. Davi Felippe de Britto Gonçalves, conhecido como Paquetá, de 21 anos, Matheus Fernandes Ferreira, o Gringo, 27, e um adolescente de 17 anos foram encontrados em uma lanchonete de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na noite da última sexta-feira.

O delegado Antenor Lopes Martins Júnior, titular da 14ª DP, informou que o trio de criminosos foi capturado quando planejava praticar roubos na região. Eles têm diversas passagens pela polícia por roubo, tráfico e outros crimes.

“Os três ficam no Morro dos Prazeres e Fallet/Fogueteiro, mas descem das comunidades para roubar carros na Zona Sul”, conta o delegado, dizendo que Gringo nasceu em Niterói, na Região Metropolitana, e quando tinha oito anos de idade morou com a família na Flórida, nos Estados Unidos. Os traficantes do bando ostentam armas e fazem muitos vídeos durante os crimes

De acordo com a Polícia Civil, a guerra do São Carlos reuniu cerca de 80 traficantes de seis comunidades (Rocinha, Pavão-Pavãozinho, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Morro da Providência e Turano), todas dominadas pela facção Comando Vermelho (CV).

Os criminosos começaram a se deslocar em direção ao conjunto de favelas da região central da cidade comandada por rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) na tarde do dia 26. Depois de um intenso tiroteio, a invasão fracassou com os traficantes do CV sendo expulsos pelos rivais do TCP e cercados pela polícia.

Na fuga, os criminosos espalharam terror pelos bairros do Estácio e Rio Comprido e chegaram a fazer reféns, em dois sequestros. Ana Cristina da Silva, 25, morreu ao proteger o filho dos tiros.