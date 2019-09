Traficante suspeito de matar vereador Ciraldo Fernandes é preso na Região dos Lagos

Traficante também entregou comparsa por participação na execução de Ciraldo Fernandes. Motivação, segundo a polícia, seria rixa entre vítima e um dos envolvidos

Investigações da Polícia Civil apontam para uma rixa entre o vereador Ciraldo Fernandes da Silva (DEM), de 57 anos, e um dos envolvidos no crime, que está foragido. Ontem, agentes da 118ª (Araruama) e policiais militares da 3ª Companhia do 25ºBPM (Cabo Frio) prenderam, um dos suspeitos do parlamentar. Yuri dos Santos Ortega Santana, 18, foi preso em Araruama, na Região dos Lagos, município onde Ciraldo foi executado, na noite do último domingo. Com o marginal, as equipes apreenderam uma pistola com numeração raspada, que teria sido utilizada no assassinato.

Durante depoimento na unidade, ele confessou ter participado do crime ao lado de um outro homem também já identificado. Yuri rerlatou qque teria sido convidado pelo outro assassino para participar da morte do vereador. Ele contou que está em Araruama há puco tempo e que integra a maior facção criminosa do Rio. O bandido estaria ainda envolvido no tráfico da localidade conhecida como Campo do UTA no bairro Fazendinha, onde ocorreu o crime.

Outra prisão a qualquer momento

Titular da 118ª DP, a delegada Janaina Cristina Peregrino informou que a prisão do outro assassino poderrá ocorrer em um curto espaço de tempo. Peregrino comentou a rápida elucidação do crime. “O desfecho bem sucedio da investigação em curto espaço de tempo demonstra que a população pode confiar no trabalho da Polícia Civil”, salientou.

Este é o segundo caso de assassinato envolvendo um político da Fazendinha só neste ano. Em maio, o ex-vereador Sérgio Cunha de Andrade, o Serginho da Lotada, foi encontrado morto na mesma região. O crime também é investigado pela 118ª DP. O corpo de Ciraldo foi enterrado na manhã de ontem no Cemitério Municipal.

Suspeito de matar político em Magé roda em Caxias

O homem suspeito de envolvimento na morte do ex-vereador de Magé Darcy Gomes dos Santos Filho, em abril deste ano, doi capturado por agentes da 61ª DP (Xerém), na manhã de ontem. Marcos Felipe da Silva Areias, conhecido como ‘XU’, foi localizado numa casa, na comunidade Vale da Mata, no distrito de Duque de Caxias. Contra ele, havia um mandado de prisão pelo crime de homicídio.

De acordo com os agentes, ao ser surpreendido pela equipe, o suspeito tentou escapar do cerco, fugindo pela janela da casa. No entanto, foi alcançado e capturado. Segundo as investigações, o crime foi motivado por uma “disputa pelo domínio de jogos de azar na cidade de Magé”. A polícia disse ainda que Marcos e outros dois homenes foram contratados para “executar” o político.

Durante o ataque, um dos disparos atingiu uma criança de três anos, que estava perto do local do crime. O menino foi levado Hospital estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna, também em Caxias.

Reportagem: Antonio Carlos