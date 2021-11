Traficante que saiu do presídio pela porta da frente tem mandado de prisão constando como ‘cumprido’

O traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, não tem mandado de prisão vigente em seu nome no sistema oficial. A saída do chefe da facção criminosa Comando Vermelho do Instituto Penal Vicente Piragibe, ocorrida há três meses, gerou uma investigação do Ministério Público e uma apuração interna da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Abelha deixou a prisão pela porta da frente no dia 27 de julho. Uma consulta no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões mostra que não havia mandado em vigor ontem. A plataforma é um sistema do Conselho Nacional de Justiça, que concentra informações sobre ordens de prisão e de soltura do Brasil inteiro. É o sistema oficial, onde autoridades e policiais de todo país consultam mandados de prisão.

Entretanto, esse é um sistema interno da Polícia Civil, usado apenas por agentes da corporação, para conferir informações. O Portal dos Procurados, que é ligado ao governo do estado, chegou a lançar um cartaz depois que Abelha foi solto. Mas sem o mandado no sistema oficial, se o traficante for parado na rua, numa blitz, por exemplo, pode não ser preso, já que o procedimento da Polícia Militar é checar no sistema do Conselho Nacional de Justiça.