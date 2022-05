Traficante que refinava drogas em casa é preso na Zona Sul do Rio

Francisco Murilo, de 25 anos, foi preso no domingo (8), em Copacabana, na Zona Sul do Rio, por agentes da 12ª DP (Copacabana). No local, a equipe encontrou grande quantidade de cocaína e a droga sintética conhecida com MD. Além disso, materiais químicos utilizados no refino dos entorpecentes e embalagens também foram apreendidos. Ele vai responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O suspeito já estava sendo monitorado pela equipe da distrital e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Na madrugada, ele dirigia um carro na Rua Raul Pompéia, Copacabana, quando foi abordado pelos policiais. Dentro do veículo, foram encontrados uma pistola, maconha, MD, uma balança de precisão e R$ 4 mil.

Em seguida, os policiais foram até a residência do criminoso e apreenderam uma grande quantidade de MD e cocaína, além dos materiais usados para o refino e para comercialização.

A Polícia Civil informou que o traficante integra uma associação criminosa que atua na preparação e distribuição de drogas sintéticas na Zona Sul do Rio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.