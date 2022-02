Traficante que cortou dedos de um menor em favela da Baixada poderá ir para o regime aberto

Crime foi cometido para forçar adolescente a confessar roubo ocorrido na favela de Duque de Caxias

Condenado a 17 anos de prisão por participação na sessão de tortura contra um adolescente de 16 anos que teve nove dedos cortados na Favela Beira-Mar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um traficante poderá ter progressão para regime aberto. Ele ainda tem pena a cumprir até 2029. Pelo benefício, o bandido poderá trabalhar durante o dia e se recolher a noite na própria residência ou casa de albergado.

O crime ocorreu em 2013. A vítima foi abordada pelo acusado, que o apontou como autor de um roubo.

Segundo informações, após um baile funk realizado na favela, o traficante levou o adolescente para um terreno baldio, atrás do local onde acontecia o evento. Lá, enrolou o corpo do menor com fita isolante. E com a ajuda de um comparsa, conhecido como “Francinha”, agrediu com socos a vítima.

Na sequência, outros bandidos da facção identificados como ‘Novinho’, ‘Léo do clone’, ‘Fallet’, e ‘Grelha’, também participaram da tortura. Um deles chegou a queimar com a ponta de um cigarro a fita que estava enrolada no adolescente. O bando levou a vítima para o local conhecido como “Reta”.

Machadinha

De acordo com o depoimento do menor, durante o trajeto a todo momento a ele era perguntando se tinha roubado uma barraca. E em todas as vezes que negasse, teria um dedo decepado com uma machadinha. O que acabou acontecendo.

Além de ter nove dedos cortados, a vítima foi agredida com um pedaço de madeira, teve o corpo e as pontas decepadas queimadas com saco plástico. Por não suportar mais a tortura, o adolescente desmaiou e foi encontrado horas depois pela avó. O crime foi cometido três meses após o bandido ter saído da cadeia.

Comunidade é controlada por Fernandinho Beira-Mar

A Favela Beira-Mar é controlada pelo traficante Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beira-Mar. Ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Em 2015, o ex-chefe da organização criminosa Comando Vermelho, foi condenado a 120 anos de prisão pela morte de quatro traficantes durante uma rebelião ocorrida em Bangu I, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em setembro de 2002.