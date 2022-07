Traficante que chefiava ‘boca de fumo’ em Guapimirim, na Baixada Fluminense, é preso por agentes da Polícia Civil

Acostumado a abastecer a ‘boca de fumo’ que chefiava em Guapimirim, na Baixada Fluminense, com drogas provenientes do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, um traficante, de 32 anos, acabou preso em flagrante por agentes da 67ª Delegacia de Polícia do município, na última quarta-feira (20).

De acordo com o titular da unidade policial, delegado Antonio Silvino, o setor de inteligência detectou movimentação suspeita do criminoso, que traficava drogas no bairro Iconha, e passou a monitorá-lo.

“No dia da prisão, ele deixou sua motocicleta estacionada no bairro Bananal, em Guapimirim, e embarcou em um ônibus com destino ao Rio para buscar a carga de entorpecentes. A equipe ficou de prontidão e o prendeu em flagrante quando retornava para a cidade”, explicou Silvino.

Na abordagem, os policias apreenderam 150 gramas de cocaína e 100 gramas de maconha. O marginal informou que pagou R$ 1.280,00 pela carga de drogas. Os agentes também realizaram uma diligência na casa do suspeito. No local foram apreendidos a quantia de R$ 1.270,00, proveniente da venda do produto e três telefones celulares, que teriam sido empenhados por usuários, como garantia pela compra e posterior pagamento do entorpecente. O homem irá responder pela prática do crime de tráfico de drogas.