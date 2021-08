Traficante que atirou na cabeça de comparsa vai para o xilindró

Vítima que está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar perdeu o globo ocular direito

Um traficante foi preso na última terça-feira em Queimados, na Baixada Fluminense, por agentes da 51ª DP (Paracambi), acusado de tentativa de homicídio contra um comparsa. Jhonathan Balduino da Silva teria atirado na cabeça de Thaslan Flora de Oliveira Lima por engano, no dia 28 de julho. A vítima está internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, e perdeu a visão do olho direito.

De acordo com as investigações, a dupla integra o tráfico de drogas da comunidade Beira Linha, em Paracambi, também na Baixada. Eles estavam em um esconderijo na região, onde mantinham uma grande quantidade de droga em depósito.

Atirou no alvo errado

As investigações apontam que Jhonatan atirou em Thaslan ao confundir o comparsa com algum integrante de uma facção rival. A vítima teria entrado no esconderijo sem pronunciar as palavras combinadas para identificação. No local, havia uma carga de maconha, cocaína e loló, que foi recolhida.

No local, além dos dois, haviam duas mulheres que acompanhavam a dupla. Jhonatan portava um revólver calibre 38 e uma das mulheres, uma pistola calibre .45, fornecida por integrantes da comunidade do Rato Molhado, no Jacaré, na Zona Norte.