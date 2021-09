Traficante que aceitava pix para delivery de droga na Baixada é preso no Rio 

Um traficante que vendia drogas por meio de aplicativo de mensagens e recebia o pagamento através de Pix foi preso na última segunda-feira por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), na Baixada Fluminense. Ele foi capturado em sua residência, em Irajá, Zona Norte do Rio. O homem, que não teve a identidade divulgada, enviava o pedido por transporte por aplicativo,

De acordo com as investigações, o traficante vendia maconha para usuários de Nova Iguaçu. Os policiais foram à residência dele para cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados diversos entorpecentes e uma balança de precisão. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A investigação apontou que, em pelo menos um dos casos, após a troca de mensagens para acertar a compra da droga e o pagamento por Pix, uma usuária solicitou um veículo de transporte por aplicativo para buscar a “encomenda”. O motorista não tinha conhecimento do que estava sendo transportado, já que o entorpecente estava escondido em uma embalagem de whisky.