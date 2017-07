Traficante pede dinheiro para resgate

Foto: Reprodução

O traficante é um dos suspeitos de matar o PM Thiago Marzula.

A Corregedoria da Polícia Civil investiga um vídeo que mostra um traficante desesperado pedindo dinheiro para ser resgatado. Marcos Vinicio Amaral de Oliveira, conhecido como ‘Feijão do Anaia’, segundo a polícia, é um dos suspeitos de matar o PM Thiago Marzula de Abreu, de 30 anos. O crime foi na última segunda-feira, na Favela do Dita, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

