Traficante morre em troca de tiros com policiais militares

Um traficante morreu durante uma troca de tiros com policiais militares da Patamo (Patrulhamento Tático Móvel), na noite da última quarta-feira (16), em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com as primeiras informações, que chegaram na redação do Rlagos com exclusividade dão conta que após uma denúncia, policiais da Patamo de Unamar procederam até a Rua 12, onde ao chegarem no local foram recebidos a tiros.

Os policiais revidaram ao serem atacados e houve um intenso confronto. Armas e drogas foram apreendidas pela guarnição. O corpo do criminoso foi levado para o IML (Insttuto Médico Legal de Cabo Frio). O caso apresentado na 126ª DP (Cabo Frio).