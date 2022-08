Traficante morre e outro é preso após trocar tiros com policiais do GAT em Nilópolis

Criminoso morreu durante troca de tiros com policiais do batalhão de Mesquita. Na ação foram apreendidos armas e drogas

Um traficante morreu e outro ficou ferido durante uma troca de tiros com policiais militares do 20ª BPM (Mesquita), na tarde desta terça-feira (2) em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Na ação foram apreendidos armas e drogas.

De acordo com informações do batalhão, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizavam

patrulhamento na região quando foram atacados a tiros na Rua José Couto Guimarães, no bairro Olinda, (em um dos acessos a Comunidade da Mina) e reagiram. Após cessar a confronto, dois marginais acabaram baleados.

Matheus Campos de Oliveira, conhecido como Pit da Mina, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos. O outro, identificado como Hiago Felipe Nascimento Soares, 26, está sob custódia em um hospital da região. Os militares informaram que os dois bandidos têm passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas e roubo.

Com eles foram apreendidos 02 pistolas (uma 9mm e outra 45mm) com carregadores e munições com os respectivos calibres; 72 sacolés de maconha e 49 sacolés de crack, além de 01 radiotransmissor. O material foi encaminhado para a 53ª Delegacia de Polícia (Mesquita), onde a ocorrência foi registrada.