Traficante ‘Messi’ é morto em confronto com policiais militares

Apontado como um dos chefes do crime organizado e do tráfico de drogas no Morro dos Macacos, na Zona Norte do Rio, foi morto em uma troca de tiros com policiais militares, na manhã de ontem, em Vila Isabel. O bandido a chegou a ser socorrido ao Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu. Agentes apreenderam um fuzil que estava sob porte do criminoso.

Segundo a corporação, PMs da UPP Macacos realizavam deslocamento pela Rua Petrocochino, em Vila Isabel, quando foram atacados a tiros por criminosos e houve confronto. Após a troca de tiros, os militares localizaram uma pessoa ferida portando um fuzil e identificaram o traficante “Messi”.

O criminoso possuía 12 mandados de prisão em aberto em seu desfavor por diversos crimes como homicídio qualificado, tráfico de drogas, resistência, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.