Traficante internacional de munição é presa na Baixada Fluminense

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (DESARME) prenderam, nesta sexta-feira, Adriana Santos da Silva, de 37 anos. Ela é acusada de tráfico internacional de munição e foi encontrada no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ela havia um mandado de prisão por causa de uma condenação da Justiça Federal do Paraná pelo crime de Tráfico Internacional de Munições de Uso Restrito.

Adriana já havia sido presa há pouco mais de dois anos, em Londrina, no Paraná,transportando 2.250 munição de calibre 9mm presas ao corpo. Na ocasião, ela confessou que havia adquirido a munição de uso restrito em Cidade do Leste, no Paraguai, e que as revenderia para criminosos de comunidades de Bangu, na Zona Oeste do Rio.

A traficante foi encontrada após a investigação feita em parceira com a Polícia Rodoviária Federal. Nesta semana, a DESARME capturou o traficante internacional de fuzis Sebastião Braz da Fonseca Neto, de 49 anos, responsável por abastecer favelas de Niterói e São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, com armas de guerra. Ele utilizava a rota internacional Bolívia x Rio de Janeiro.