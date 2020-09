Traficante Elias Maluco é encontrado enforcado em presídio federal

O traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, foi encontrado morto por enforcamento, na tarde de ontem, na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. O Departamento Penitenciário (Depen) informou que a Polícia Federal (PF) foi chamada para fazer perícia no local e o Instituto Médico-Legal (IML) também foi acionado.

Elias Maluco foi preso em 19 setembro de 2002 e, em 2005, foi condenado a 28 anos e seis meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes. Em 2013, foi sentenciado a mais 10 anos, sete meses e 15 dias de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Pelo mesmo crime também foram condenadas a mulher e a sogra do bandido. Desde então, o traficante ficou em presídios federais de segurança máxima. Em 2019, ele teve um pedido de habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas permaneceu preso.

Tim Lopes

O jornalista Tim Lopes foi executado em junho de 2002 enquanto fazia uma reportagem sobre abuso de menores em um baile funk da favela Cruzeiro.

Elias Maluco ficou conhecido pelos métodos bárbaros com que matava pessoas. O corpo do jornalista foi carbonizado numa fogueira de pneus conhecida como micro-ondas e só pôde ser reconhecido após exame de DNA. Outras seis pessoas foram condenadas por participação no crime.