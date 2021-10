Traficante é preso por tentar assassinar rival em Guapimirim

Crime teria sido motivado porque vítima trocou de facção criminosa

Agentes da 67ª DP (Guapimirim), em uma ação conjunta com policiais do 34º BPM (Magé), prenderam em flagrante, na madrugada da última quarta-feira (29), um traficante acusado de tentar matar um adolescente de 17 anos. ‘Tico’, como o criminoso é conhecido, 22, vai responder pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por ter sido cometido por motivo torpe e mediante emboscada.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Antônio Silvino, titular da distrital, na noite do 29 de setembro, o bandido ficou de tocaia próximo a casa da vítima, dentro de um carro de cor preta. Quando o menor passava pelo local numa bicicleta, ele saiu do veículo e efetuou vários disparos.

Atingido por três disparos, o adolescente, conhecido Surubim, foi socorrido para o Hospital Municipal de Guapimirim e depois transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Saracuruna, Duque de Caxias, onde segue internado.

“A vítima foi interrogada durante a madrugada, ainda no hospital, e afirmou que o autor do crime havia sido o elemento de vulgo “TICO”, traficante de drogas ligado ao “Terceiro Comando”, facção à qual a própria vítima era ligada, porém, esta “pulou” para o “Comando Vermelho”, fato que originou o crime”, explicou Silvino. O traficante foi detido em sua residência e levado ao hospital, onde foi reconhecido pela vítima como autor do ataque.

Passagens pela polícia

LHBC, quando menor, foi apreendido em situação de flagrância em duas oportunidades, sendo uma por conduta análoga a tráfico de drogas e outra por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Como maior de idade, já foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas.

O adolescente baleado também já foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas.