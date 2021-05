Traficante é preso durante operação em comunidade de Duque de Caxias

Um homem, suspeito de integrar o tráfico de drogas, foi preso na operação da Polícia Militar, que acontece nesta sexta-feira (21), na comunidade do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O preso estava com uma pistola, um kit rajada e um carregamento de munições, que foram apreendidos e levados para a delegacia de Campos Elíseos (60° DP), onde as ocorrências estão sendo registradas.

Na chegada dos policiais, houve confronto, mas a corporação ainda não confirmou a informação de feridos. A região é a mesma onde morreram as pequenas Emily Victória, de 4 anos, e Rebecca Santos, de 7, vítimas de bala perdida enquanto brincavam na porta de casa, em dezembro do ano passado.

Em nota, a PM informou que que policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) estão atuando na região da comunidade Barro Vermelho (Sapinho), no município de Duque de Caxias.

A polícia pede que os moradores denunciem o esconderijo de armas e drogas, além paradeiro de criminosos que atuam na localidade. As informações podem ser passadas pelo número do Disque-Denúncia, o (21) 2253-1177, ou pelas plataformas digitais da PM, mas redes sociais.