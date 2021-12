Traficante é preso com carga de ecstasy e skunk na Via Dutra

Agentes da 32ª DP (Taquara) prenderam no último domingo (19) um traficante que transportava uma grande quantidade de MDMA, princípio ativo do ecstasy, e skunk, droga à base de cannabis.

Micael Pedro de Souza, de 20 anos, conhecido como Meia Grama, foi preso próximo a Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Segundo os agentes, a prisão foi possível após um serviço de monitoramento pelo setor de busca eletrônica, que vinha investigando a chegada de drogas de alto valor de comercialização para abastecer a comunidade da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, para as festas de final do ano.

O preso foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde responderá por tráfico interestadual de drogas e permanecerá à disposição da Justiça.