Traficante é preso com drogas escondidas dentro da privada em casa de luxo em Barra do Piraí, no Sul Fluminense

As polícias Civil e Militar fizeram uma operação conjunta para prender o traficante

Um traficante apontado pela polícia como o maior fornecedor de drogas de Barra do Piraí, no Sul Fluminense, foi preso na tarde da última quinta-feira (3) numa operação conjunta das polícias Civil e Militar.

Segundo a polícia, informações levantadas pelo setor de inteligência indicaram que um grande carregamento de drogas estava sendo guardado na casa do traficante. Um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça foi cumprido pelos agentes.

O criminoso foi encontrado numa casa no bairro Vila Helena, onde mantinha uma vida de luxo. No imóvel, com hidromassagem e piscina, foram apreendidos nove mil sacolés de maconha e nove mil cápsulas de cocaína, além de uma espingarda. Parte da droga estava escondida em uma privada.

De acordo com as investigações, o traficante era a ligação entre comunidades dominadas por facções criminosas no Rio e em Barra do Piraí. O bandido já foi condenado por tráfico de drogas e tinha anotações criminais por ameaça e lesão corporal.