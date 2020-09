Traficante é atacado na tiros em praia de Arraial da Cabo; cinco turistas ficam feridos

O traficante Walmir de Souza Goularte Filho, conhecido como Walmirzinho, de 20 anos, morreu após levar dois tiros disparados por um criminoso de uma facção rival. O ataque aconteceu no último sábado, na Prainha, uma das praias mais movimentadas de Arraial do Cabo, na Costa do Sol. Cino banhistas também ficaram feridos.

O Núcleo de Homicídios da 132ª DP (Arraial do Cabo) identificou o atirador: Willian Adriano Sobreira dos Santos, o Pará, é considerado foragido por tentativa de homicídio. Na madrugada de ontem, a titular da distrital, delegada Patrícia Aguiar, pediu a prisão temporária do traficante, que foi decretada pela Justiça.

Segundo ela, equipes das polícias Civil e Militar realizam uma operação conjunta em diferentes cidades da Costa do Sol, em busca do criminoso. Ainda na manhã de ontem, os agentes localizaram no bairro da Praia Grande, o carro utilizado por Pará para fugir do local do crime. No Morro da Coca-Cola foi encontrada uma arma, que pode ter sido utilizada no confronto.

Walmirzinho foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Geral do município. Quem tiver informações que levem ao foragido ou ajudem nas investigações pode enviar denúncia anônima, através do WhatsApp da delegacia, no número (22) 98113-6585.

Disputa pelo controle da venda de drogas

O tráfico de drogas em Arraial do Cabo passou a se intensificar após o início das instalações de Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) na capital. Então, duas facções criminosas iniciaram a disputa pelo controle da venda de drogas no município que ainda sofre com a atuação de milicianos.

Em novembro do ano passado, a Polícia Civil realizou a Operação Sycomuros (em alusão a uma figueira de raízes profundas e ramos fortes) e prendeu 18 pessoas. Os agentes tentaram cumprir 27 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Celulares dos presos foram apreendidos. A ação foi o desdobramento de uma investigação que durou cinco meses e monitorou o grupo criminoso, identificando seus integrantes.

Entre os suspeitos 26 com mandados de prisão expedidos atuavam em Arraial do Cabo e no Rio de Janeiro, segundo as investigações. O alvo da capital era o responsável por transportar as drogas do município para Arraial do Cabo. As investigações também apontaram o homem que fornece munições à organização criminosa.

Outro detalhe que a investigação identificou foi que os integrantes do tráfico de drogas, com o objetivo de aumentar seus ganhos ilícitos, também atuavam na grilagem de terras na região.